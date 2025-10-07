उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कोबरा और जर्मन शेफर्ड क्र बीच खतरनाक लड़ाई का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुत्ते को सांप से बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए देखा जा सकता है. आशीष सिंह राणा के घर के गेट के पास देखा गया, जहां बादल और एक अन्य कुत्ता, ग्रे, बैठे थे. सांप को देखते ही बादल ने उस पर हमला कर दिया. बादल ने कोबरा को अपने मुंह में पकड़कर बार- बार जमीन पर पटका. दोनों के बीच यह खतरनाक लड़ाई करीब 15 मिनट तक चली. लड़ाई के दौरान कोबरा मने बादल को 3 बार डसा. पहले कोबरा की मौत हो गई उसके कुछ देर बाद बदाल की मौत हो गई. बादल को जेसीबी की मदद से दफना दिया गया. यह भी पढ़ें: जब दो किंग कोबरा सांपों का हुआ आमना-सामना, फन फैलाकर एक-दूसरे पर किया खतरनाक वार, फिर जो हुआ... (Watch Viral Video)

यूपी के मिर्जापुर में कोबरा और जर्मन शेफर्ड में हुई भीषण लड़ाई

15 मिनट तक चली भीषण लड़ाई में सांप को मारने के बाद कुत्ते की मौत

ब्रेकिंग न्यूज: मिर्जापुर से चौंकाने वाला मामला मिर्जापुर के विन्ध्याचल क्षेत्र के बबुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू कुत्ते और कोबरा सांप के बीच घण्टों तक जबरदस्त भिड़ंत हुई। कुते और साँप दोनों की हुई मौत pic.twitter.com/RqM8yOYnrx — Khabar King (@khabarKing24) October 7, 2025

