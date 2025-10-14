Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस (Dhanteras) को धनत्रयोदशी (Dhantrayodashi) के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार हिंदू माह अश्विन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है. इस दिन भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और उनसे घरों और हृदयों में समृद्धि और प्रचुरता का आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करते हैं. इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. कई लोग इस दिन नई वस्तुएं जैसे बर्तन, सोना और चांदी खरीदना शुभ मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि ये आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लिए, धनतेरस उत्सव की भावना को गति प्रदान करता है. घरों की सफाई और सजावट की जाती है, दीप जलाए जाते हैं, और प्रार्थनाएं की जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे घर पर होती हैं. इस दौरान लोग घरों में रंगोली बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रंगोली शुभ होता है. इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है. यह भी पढ़ें: Dhanteras Date 2025: धनतेरस कब है 18 या 19 अक्टूबर को? जानें इसका महत्व, मूल-तिथि, विभिन्न शहरों में धनतेरस पूजा के मुहूर्त एवं पूजा-विधि के बारे में?

धनतेरस रंगोली

धनतेरस रंगोली डिजाइन

धनतेरस लक्ष्मीपूजन रंगोली

धनतेरस रंगोली

धनतेरस रंगोली डिजाइन

