Balasaheb Thackeray Memorial Committee: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी निर्णय (GR) जारी करते हुए शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा, बीजेपी विधायक पराग अलवानी और शिवसेना नेता शिशिर शिंदे को भी मेमोरियल कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है.

कमेटी में उद्धव ठाकरे समेत कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. यानी कमेटी में जो भी कोई बड़े निर्णय लेने होंगे सभी 11 सदस्यों की रजामंदी लेना जरूरी होगा.

उद्धव ठाकरे बने बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष

The Maharashtra government issued a Government Resolution (GR) appointing Shiv Sena (UBT) chief and former Chief Minister Uddhav Thackeray as the chairman of the Balasaheb Thackeray Memorial Committee. Aaditya Thackeray and Subhash Desai appointed as members of the committee.… pic.twitter.com/GOoweTBX7M — ANI (@ANI) November 17, 2025

