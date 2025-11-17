Balasaheb Thackeray Memorial Committee: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी निर्णय (GR) जारी करते हुए शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा, बीजेपी विधायक पराग अलवानी और शिवसेना नेता शिशिर शिंदे को भी मेमोरियल कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है.

कमेटी में उद्धव ठाकरे समेत कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. यानी कमेटी में जो भी कोई बड़े निर्णय लेने होंगे सभी 11 सदस्यों की रजामंदी लेना जरूरी होगा.

उद्धव ठाकरे बने बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)