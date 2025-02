ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 16 फरवरी को लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक कर्टेन-रेज़र इवेंट आयोजित किया. यह कार्यक्रम लाहौर किले के दीवान-ए-आम में आयोजित किया गया था. इस समारोह में पाकिस्तान के 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता सदस्यों ने भाग लिया. पीसीबी ने समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसमें पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे टिम साउथी और जेपी डुमिनी भी मौजूद थे. पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कर्टेन-रेज़र इवेंट में दर्शकों को संबोधित किया. पाकिस्तान 1996 के बाद पहली बार आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी को कराची में शुरू होगी.

चैंपियंस ट्रॉफी विजेता सदस्य कर्टेन-रेज़र इवेंट में शामिल हुए

PCB Chairman Mohsin Naqvi's speech at the @ICC Champions Trophy 2025 curtain raiser event in Lahore.#CT2025 | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/eQPeXmhnBF

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 16, 2025