Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2025 में उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहा मुकाबला उस वक्त रद्द करना पड़ा, जब जम्मू में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन हमलों को भारतीय सुरक्षा बलों ने इंटरसेप्ट किया. यह घटना मैच के आधे पड़ाव पर सामने आई, जिसके तुरंत बाद स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गईं और खिलाड़ियों व दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने आपात बैठक बुलाई जिसमें आईपीएल 2025 के भविष्य को लेकर चर्चा हुई. जब 9 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मुकाबला तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा, लेकिन हालात लगातार बदल रहे हैं और उन पर नजर रखी जा रही है.

तय कार्यक्रम के मुताबिक खेला जाएगा LSG बनाम RCB मुकाबला

It is on as of now but obviously it is an evolving situation: Dhumal on whether Friday's Lucknow Super Giants vs RCB IPL game will take place. pic.twitter.com/BOPba2Ogcn

