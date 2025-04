मैसूर-हुबली हम्पी एक्सप्रेस में एक ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (TTE) ने कथित तौर पर कोप्पल जाने वाले यात्री महमद बाशा अत्तर को थप्पड़ मारा, क्योंकि उसने बेंगलुरु में टिकट जाँच के दौरान TTE से कन्नड़ में बात करने का अनुरोध किया था. अत्तर ने बताया कि TTE ने इस बात पर जोर दिया कि वह केवल हिंदी बोलता है, जब अत्तर ने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू की तो उसने उसका फोन जब्त कर लिया और फेंक दिया. सह-यात्रियों ने पुष्टि की कि अत्तर ने केवल कन्नड़ में संवाद करने के लिए कहा था, लेकिन TTE ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और सुनने से इनकार कर दिया, जिससे कर्नाटक की ट्रेनों में भाषा के उपयोग को लेकर तनाव बढ़ गया. इस घटना ने कन्नड़ भाषी कर्मचारियों की मांग को फिर से हवा दे दी है, कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाषा के प्रति असंवेदनशीलता की निंदा की है और दक्षिण पश्चिम रेलवे से इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें; Viral Video: दिल्ली के शख्स और बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर के बीच तीखी बहस, युवक ने रिक्शा चालक को हिंदी में बात करने की दी हिदायत

An incident involving a Travelling Ticket Examiner (#TTE) on train no. 16591 Mysuru-Hubballi Hampi Express has come to light.

The TTE allegedly slapped a #Koppal-bound passenger in #Bengaluru on Thursday night. This follows a report of an Air Force official reportedly attacking… pic.twitter.com/HxuKjkxKW4

