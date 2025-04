एक स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालक और दिल्ली के एक व्यक्ति के बीच तीखी नोकझोंक वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस को फिर से हवा दे दी है. कथित तौर पर यह बहस बेंगलुरु के बीचोबीच हुई, जब दिल्ली के एक यात्री ने ऑटो चालक से हिंदी में बात करने पर जोर दिया, जबकि चालक स्पष्ट रूप से असहज था और कन्नड़ या अंग्रेजी का उपयोग करने पर जोर दे रहा था. वीडियो में दिल्ली के व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, "इंडिया में रहो, तो हिंदी में बात करो" जबकि ऑटो चालक अपनी भाषा का दृढ़ता से बचाव करता है. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: लोनावला में मैनेजर के साथ भाषा विवाद में हस्तक्षेप करने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र बैंक के मराठी कर्मचारी को मारे थप्पड़ (देखें वीडियो)

टकराव मौखिक रूप से बढ़ा. हालांकि, जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा, वह है दिल्ली के व्यक्ति का आक्रामक लहजा और स्थानीय लोगों से हिंदी में बात करने की मांग, यहां तक ​​कि उसके अपने शहर में भी. इस क्लिप ने ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी हैं, जिसमें कई यूजर्स चालक के अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करने के अधिकार का बचाव कर रहे हैं.

The question of conversing Hindi in non-Hindi-speaking Indian states is fast becoming a national debate. Recently, an auto driver in Bengaluru got into an argument with a North Indian after the latter insisted the former should speak in Hindi, even if it is his hometown. pic.twitter.com/EpTlskjxUX

हिंदी बोलने को लेकर बहस

A taxi driver was arguing with chad Delhiites for not speaking kannada in Bengaluru, They told him back, speak Hindi if you want to live in Karnataka.

These Kannadigas need this type of treatment 🔥🔥 pic.twitter.com/g3v2LwFr7b

