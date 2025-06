वेस्टर्न रेलवे ने रविवार, 8 जून को सुबह 10:35 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल के बीच ट्रैक, सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरणों के जरुरी मेंटेनेंस के लिए पांच घंटे के मेगा ब्लॉक की घोषणा की है. एक्स पर शेयर किए गए अपडेट में यात्रियों को बताया गया कि ब्लॉक के दौरान सभी धीमी लाइन वाली उपनगरीय ट्रेनें अस्थायी रूप से तेज़ लाइनों पर चलेंगी. कई लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ सेवाओं को बांद्रा और दादर स्टेशनों पर शॉर्ट-टर्मिनेट या रिवर्स किया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और ब्लॉक के दौरान असुविधा से बचने के लिए ट्रेन शेड्यूल पहले से जांच लें. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल यात्रियों को बड़ी राहत, पश्चिम रेलवे रूट पर इस साल के अंत तक 12 की जगह अब दौड़ेंगी 15 डिब्बों की 100 ट्रेनें

— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) June 6, 2025