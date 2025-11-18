सोमवार, 17 नवंबर को मुंबई पुलिस ने बताया कि शहर में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक, खार स्थित घर लौटते समय एक स्कूटी सवार युवक ने फ्रांसीसी शिक्षिका के साथ गलत हरकत की. घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आरोपी की पहचान सुनील वाघेला के रूप में की और उसे धारावी से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में वाघेला ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जाँच जारी है. यह भी पढ़ें: Mumbai: लोकल ट्रेन में रात में अकेली सफर कर रही महिला की सुरक्षा के लिए तैनात रहा पुलिस का जवान, मुंबई का वीडियो आया सामने, लोग कर रहे है जमकर तारीफ: VIDEO

मुंबई के खार में अपने घर लौट रही फ्रांसीसी टीचर के साथ छेड़छाड़ करनेवाला आरोपी गिरफ्तार

