पैसेंजर ट्रेन से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक अधेढ़ उम्र के व्यक्ति को नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूते हुए देखा जा सकता है. एक सह यात्री द्वारा आवाज़ उठाने पर वो तुरंत खड़ा हो गया. जब यात्री पूछताछ के वो क्या कर रहा था. तो शख्स टालमटोल करने की कोशिश करने लगा. इस वीडियो को सह यात्री ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया. यह मामला बहुत ही सीरियस है, ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों की वजह से ही छोटी बच्चियां सेफ नहीं हैं और आये दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं. शख्स से बहुत बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे अपराध स्वीकारना पड़ा. इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो गया है और इसे देखने के बाद लोग गुस्से में है और शख्स के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: शर्मनाक! फ्लाइट में महिला यात्री को गलत तरीके से छूने की कोशिश, शराब के नशे में था आरोपी; प्लेन के लैंड होते ही गिरफ्तार

ट्रेन में शख्स ने नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छुआ

