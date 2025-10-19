Hyderabad Shocker: शर्मनाक! फ्लाइट में महिला यात्री को गलत तरीके से छूने की कोशिश, शराब के नशे में था आरोपी; प्लेन के लैंड होते ही गिरफ्तार

Chennai Hyderabad Flight Molestation (Photo Credits: Pixabay)

Chennai Hyderabad Flight Molestation: चेन्नई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 38 वर्षीय एक IT Professional के साथ उस समय हुई, जब विमान Landing के लिए तैयार हो रहा था . आरोपी की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और वह चेन्नई में काम करता है. घटना के समय वह नशे में था. पुलिस के अनुसार, महिला अपने पति के साथ फ्लाइट में यात्रा कर रही थी. वे दोनों साथ बैठे थे और आरोपी बगल वाली सीट पर बैठा था.

महिला यात्री को गलत तरीके से छूने की कोशिश

सफर के दौरान दोनों पति-पत्नी सो गए. जैसे ही विमान Hyderabad Airport पर उतरने वाला था, महिला को अचानक लगा कि कोई उसे गलत तरीके से छू रहा है. उसने देखा कि आरोपी का हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है. उसने तुरंत शोर मचाया और Flight Staff को इसकी जानकारी दी.

RGI एयरपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई शिकायत

फ्लाइट के लैंड होते ही महिला ने RGI Airport Police Station में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने “गलती से” महिला को छू लिया था.

हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना की जांच जारी है और CCTV फुटेज सहित सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

हवाई यात्राओं में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

यह मामला एक बार फिर हवाई यात्राओं में सुरक्षा और यात्रियों के आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि सख्त कार्रवाई हो सके.