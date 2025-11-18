Mumbai: लोकल ट्रेन में रात में अकेली सफर कर रही महिला की सुरक्षा के लिए तैनात रहा पुलिस का जवान, मुंबई का वीडियो आया सामने, लोग कर रहे है जमकर तारीफ: VIDEO
A policeman was deployed to protect the woman (Credit-@ForcesFan)

Mumbai Local Train News: मुंबई (Mumbai) की लोकल ट्रेन (Local Train) में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है. जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है. जिसके कारण हर एक महिला कोच में एक पुलिस सिपाही या होमगार्ड तैनात रहता है. ऐसा ही एक दिल को छु लेनेवाला वीडियो सामने आया है. यहांपर रात के समय एक अकेली महिला लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी और उसी कोच में एक पुलिस का जवान भी महिला की सुरक्षा के लिए सफर करता हुआ दिखाई दिया.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पुलिस जवान की जमकर तारीफ कर रहे है. ये वीडियो डॉकयार्ड रोड लाइन का बताया जा रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ForcesFan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Local Train News: मुंबई की हार्बर लाइन पर महिला कोच में पथराव, दो जख्मी; आरोपियों की तलाश में जुटी RPF

महिला की सुरक्षा में तैनात रहा पुलिस जवान

महिला को अकेला न देखकर लिया सराहनीय फैसला

सामने आए इस वीडियो में देख सकते है कि ट्रेन का कोच लगभग खाली था, और महिला यात्री अकेली यात्रा कर रही थी. ऐसे में पुलिसकर्मी (Policeman) ने दूरी बनाए रखते हुए उसके दुसरे साइड पर बैठ गया. ताकि वह सफर के दौरान न तो असहज महसूस करे और न ही डर. उसकी यह शांत और जिम्मेदार मौजूदगी महिला के लिए सुरक्षा की ढाल बन गई.

सोशल मीडिया पर हुई जमकर सराहना

जैसे ही यह वीडियो (Video) सामने आया,लोगों ने पुलिसकर्मी के इस सरल लेकिन प्रभावी कदम की जमकर प्रशंसा की. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

 