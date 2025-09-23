Mumbai Local Train News: मुंबई की हार्बर लाइन पर महिला कोच में पथराव, दो जख्मी; आरोपियों की तलाश में जुटी RPF

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Local Train News: मुंबई की हार्बर लाइन पर शिवडी और वडाला रेलवे स्टेशन के पास महिला कोच में पथराव हुआ, जिसमें दो महिला यात्री घायल हो गईं. पहली घटना 18 सितंबर, गुरुवार को हुई, जब 39 वर्षीय अनुराधा साव वडाला स्टेशन पर उतरने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं. इसी दौरान एक पत्थर उनके मोबाइल फोन से टकराकर उनकी बाईं आंख पर लगा, जिससे उन्हें चोट आई. मामूली चोट लगने पर उन्हें लोकमान्य तिलक अस्पताल में इलाज कराया गया और बाद में वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.

दूसरी घटना सोमवार को वडाला के पास हुई, जब 21 वर्षीय हर्षदा पवार भीड़-भाड़ वाली ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़ी थीं. कॉटन ग्रीन और री रोड स्टेशनों के बीच ट्रेन चलते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर फेंका, जिससे उनके चेहरे पर चोट लगी. उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Updates: मुंबई में भारी बारिश के चलते मध्य रेलवे की यातायात प्रभावित, बदलापूर-अंबरनाथ के बीच मालगाड़ी के इंजन में तकनीकी खराबी से रेल सेवा पर असर

वडाला रेलवे पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

वडाला रेलवे पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. इन घटनाओं ने यात्रियों, खासकर महिलाओं, में डर और चिंता पैदा कर दी है.

इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की गश्त बढ़ा दी है. साथ ही, जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. स्थानीय निवासियों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है.

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता

बार-बार हो रही पथराव की इन घटनाओं ने लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वे हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके.