Chunar Train Accident: मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत; VIDEO
(Photo Credits News 18)

Chunar Train Accident: मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के लिए आए चार श्रद्धालु प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद रेल लाइन पार कर रहे थे, तभी उन्हें नेताजी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में शव क्षत-विक्षत हो गए, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है.

ट्रेन संख्या 13309 से उतरे थे

भारतीय रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13309 (चोपन–प्रयागराज एक्सप्रेस) प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची. कुछ यात्री गलत दिशा से उतरे और मुख्य लाइन पार कर रहे थे, जबकि फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध था. इसी दौरान ट्रेन संख्या 12311 (नेताजी एक्सप्रेस) मुख्य लाइन से गुजर रही थी और 3-4 यात्री इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. 

चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने शवों के टुकड़े इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. वहीं, जवान मृतकों की पहचान करने में जुटे हैं, ताकि उनके शव परिजनों को सौंपे जा सकें.

हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख

चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी हादसे पर जताया दुख

सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह घटना उनके संसदीय क्षेत्र मीरजापुर के लिए हृदय विदारक है। सांसद ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश देने की बात कही और शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कीं.