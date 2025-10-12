VIDEO: ट्रेन में महिला का फोन छीनकर RPF जवान ने कुछ इस तरह दिया सतर्कता का संदेश, लोगों ने की अनोखे अंदाज़ की तारीफ़

(Photo Credits Twitter)

VIDEO: चलती ट्रेनों में झपटमारी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में एक महिला को ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे हुए मोबाइल से बाहर का नज़ारा रिकॉर्ड कर रही थी. तभी ट्रेन के बाहर खड़ा एक RPF जवान अचानक झपट्टा मारकर महिला के हाथ से फोन छीन लेता है. हालांकि यह वीडियो किस स्टेशन का है. पता नहीं चल सका है.

वीडियो X पर वायरल

लोगों को जागरूक करने को लेकर पुलिस वाले का वीडियो x पर वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो महिला घबरा जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में जवान मुस्कुराते हुए फोन वापस करता है और कहता है "मैडम, ऐसे फोन बाहर निकालकर रखना बहुत खतरनाक है। चोर एक पल में झपट्टा मारकर भाग जाते हैं. इसके बाद महिला भी मुस्कुरा देती है और जवान की मंशा को समझ जाती है. यह भी पढ़े: https://cmshindi.letsly.in/india/a-passenger-fell-while-trying-to-get-off-a-moving-train-at-aligarh-railway-station-2769858.html

देखें RPF जवान का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Ritu Raj Choudhary (@choudhary0409)

रेलवे का संदेश

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को इस तरह की लापरवाही से सतर्क करना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार अपराधी ट्रेन की गति का फायदा उठाकर झपट्टा मारकर मोबाइल और कीमती सामान चुरा लेते हैं.

इस वीडियो के ज़रिए RPF ने न सिर्फ लोगों को सतर्क किया है, बल्कि यह दिखाया है कि जागरूकता फैलाने के लिए अनोखें तरीकों का इस्तेमाल कितना प्रभावी हो सकता है.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

इस पहल को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है. लोग RPF के जवान की सूझबूझ और जागरूकता फैलाने के इस अनोखे अंदाज़ की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और यूज़र्स इसे "बिना डांटे सिखाने का बेहतरीन तरीका" बता रहे हैं.