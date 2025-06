भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी 30 जून को झारखंड के छह जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने लोगों को संभावित भारी बारिश की चेतावनी दी है और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम एजेंसी ने कहा कि छह जिलों में अगले दो से तीन घंटों के भीतर हल्की आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है.

The Indian Meteorological Department (IMD) Ranchi has issued a yellow alert for six districts in Jharkhand, including Ranchi, Ramgarh, and Bokaro, warning residents of potential heavy rainfall and advising caution pic.twitter.com/MDNmjOqFHI

