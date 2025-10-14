Ishan Kishan Visits Adiyogi Statue in Coimbatore: भारत का घरेलू लाल गेंद क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025, 15 अक्टूबर बुधवार से शुरू होने के लिए तैयार है. सभी टीमें अपने-अपने पहले मैच के स्थान पर पहुंच चुकी हैं. झारखंड की टीम तमिलनाडु से भिड़ने के लिए कोयंबटूर पहुंची है, जहां उनका एलीट ओपनर मुकाबला होना है. इसी दौरान, भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन और उनके झारखंड टीम साथी कोयंबटूर स्थित आदियोगी स्टेचू पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया. फैंस ने ईशान की जड़ों से जुड़े रहने की भावना को खूब सराहा और आदियोगी प्रतिमा वाली उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं.

ईशान किशन ने कोयंबटूर में दियोगी स्टेचू के किए दर्शन

Ishan Kishan with Jharkhand teammates at Adiyogi statue, Coimbatore 🕉🙏🏻#IshanKishan pic.twitter.com/GFZzKrcpFj — Ayush (@AyushCricket32) October 13, 2025

