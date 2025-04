इतना क्रिकेट चल रहा है, तो प्रस्तोता/कमेंटेटर भ्रमित होने के लिए मजबूर हैं. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पीसीबी प्रमुख रमिज़ राजा माइक पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, अनुभवी खिलाड़ी से एक बड़ी गलती हो गई. जब उन्होंने मुल्तान सुल्तांस बनाम लाहौर कलंदर्स पीएसएल 2025 मैच के दौरान प्रस्तुति में पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के रूप में संबोधित किया. बता दें की रमीज राजा ने पहले के संस्करणों में आईपीएल के साथ काम किया है. जिससे कैश-रिच इंडियन टी20 लीग पीएसएल की तुलना में अधिक विश्वसनीय है. ऐसे में उनकी इस गलती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Catch of the " HBL IPL " Rambo at it again pic.twitter.com/8Ww8vtvQIt

— Zak (@Zakr1a) April 22, 2025