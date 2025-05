ड्रामेटिक मोड़ में, 19 वर्षीय हत्या के प्रयास का आरोपी नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन के बाहर दिनदहाड़े पुलिस हिरासत से भाग निकला. मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार कृष्ण किरण शिंदे 29 अप्रैल को बाइक सवार साथी किरण युवराज परदेशी की मदद से भाग निकला. निगरानी फुटेज में शिंदे पुलिस की पकड़ से फिसल कर दोपहिया वाहन पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है. परदेशी उसे पहले नीलगिरी बाग और फिर इगतपुरी के एक जंगली इलाके में ले गया. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर परदेशी को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया, बाद में शिंदे को फिर से गिरफ्तार कर लिया. मूल मामले में अमोल अरुण हिरवे (40) पर एक किशोर शिंदे और अन्य द्वारा हिंसक हमला शामिल है. जांच के लिए स्थानांतरण के दौरान शिंदे भाग गया था. मामला आगे बढ़ने पर दोनों अब वापस हिरासत में हैं. यह भी पढ़ें: Black Out in Meerut: मेरठ के अजराड़ा गांव में वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पावर स्टेशन कर्मचारी ने पूरे इलाके की बिजली काटी, हुआ बर्खास्त (देखें वीडियो)

ℕ𝔸𝕊ℍ𝕀𝕂 | In a stunning display of agility, Krish Shinde, a suspect in custody for a murderous attack, made a daring escape from the Bhadrakali police in Nashik. After being remanded to four days of police custody by the court, Shinde broke free from the officers' grasp… pic.twitter.com/33lsfrCMZh

