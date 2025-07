परीक्षा में एक अजीबोगरीब गलती में, मुजफ्फरपुर में भीम राव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRAU) ने एक पोस्ट ग्रजुएट छात्र को केवल 100 अंकों के विषय में 257 अंक दिए, जबकि अन्य को 30 अंकों के प्रैक्टिकल में 225 अंक तक मिले. इस बड़ी गलती ने छात्रों के बीच अराजकता पैदा कर दी है, कई छात्र सुधार के लिए कॉलेज से विश्वविद्यालय के दफ़्तरों तक दौड़ रहे हैं. कुछ को गलती से फेल कर दिया गया है या उनकी मार्कशीट रोक दी गई है. विश्वविद्यालय ने त्रुटियों के लिए मैन्युअल एक्सेल डेटा एंट्री को दोषी ठहराया. परीक्षा नियंत्रक राम कुमार ने गलती स्वीकार की और आश्वासन दिया कि प्रभावित परिणामों को ठीक किया जा रहा है, और जिम्मेदार ऑपरेटर को चेतावनी दी गई है. हालांकि, छात्रों का कहना है कि बार-बार की गई लापरवाही उनके करियर को खतरे में डाल रही है और वे विश्वविद्यालय से जवाबदेही की मांग करते हैं. यह भी पढ़ें: Odisha: पुरी में बहुड़ा यात्रा की तैयारियां पूरी, कलेक्टर चंचल राणा ने दिलाया सुचारू व्यवस्था का भरोसा

In a twist that could leave even mathematicians scratching their heads, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Bihar University in Muzaffarpur managed to defy basic arithmetic.

In its recently declared postgraduate third-semester results (2023–25), the university awarded a student 257… pic.twitter.com/7GSJaYlejF

