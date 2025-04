Central Railway New AC Local Timings: मुंबई के लोगों के लिए एक खुशखबर है. अब 16 तारीख से सेंट्रल लाइन पर 14 नई एसी लोकल ट्रेनें चलाई जाएगी. अब सेंट्रल रेलवे लाइन पर एसी की ट्रेनों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी. एसी लोकल ट्रेनों के चलने की वजह से अब सेंट्रल लाइन की लोकल में सफ़र करनेवाले यात्रियों का सफ़र ठंडक भरा होनेवाला है. अब एसी लोकल ट्रेनों की संख्या 66 से बढ़कर 80 हो जाएगी. ये एसी लोकल ट्रेनें सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगी. कल्याण से सीएसएमटी की ट्रेन सुबह 07.34 कल्याण से निकलेगी और 09.05 को पहुंचेगी.बदलापुर से सीएसएमटी की ट्रेन 10.42 को निकलेगी और 12.12 को पहुंचेगी . ठाणे से सीएसएमटी की ट्रेन 13.28 को निकलेगी और 14.25 को पहुंचेगी. इसके बाद ठाणे से ही सीएसएमटी के लिए ट्रेन 15.36 को निकलेगी और 16:34 को पहुंचेगी. इसके बाद ठाणे से सीएसएमटी के लिए ठाणे से 17.41 बजे निकलेगी 18.40 को पहुंचेगी. एक और ठाणे से सीएसएमटी 19.49 बजे ठाणे से निकलेगी और 20.48 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी. बदलापुर से ठाणे की ट्रेन 23.04 को निकलेगी और ठाणे 23.59 को पहुंचेगी.ये भी पढ़े:Mumbai AC Local Trains Update: मुंबई के लोगों के लिए खुशखबर! गर्मी के कारण अब चलेगी 14 एसी लोकल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

सेंट्रल लाइन पर चलेगी एसी लोकल ट्रेनें

From 16th April, Central Railway introduces 14 AC locals to beat the summer heat! ❄️

Here’s the UP direction (towards CSMT) schedule.

🕒 Smooth, cool rides from morning till midnight!

(Operates Mon–Sat; Non-AC on Sun & holidays)#ACLocals #CentralRailway pic.twitter.com/9QbJk28ifm

— Central Railway (@Central_Railway) April 14, 2025