आराम फरमाती बिल्ली मौसी पर प्यार लुटाने लगे दो नन्हे हिरण, Viral Video देख आप हार जाएंगे अपना दिल

Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मां अपनी संतान से निस्वार्थ भाव से प्यार करती है और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है. यह बात इंसानों और जानवरों पर समान रूप से लागू होती है, लेकिन कई बार विपरित स्वभाव के जानवरों के बीच भी प्यार और दोस्ती का अटूट बंधन देखने को मिलता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें आराम फरमा रही बिल्ली मौसी (Cat) पर मां की तरह दो नन्हे हिरण (Deer) प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. हिरण के दो बच्चे इस तरह से बिल्ली पर प्यार लुटा रहे हैं, जैसे कि बिल्ली की मां उस पर प्यार लुटाती होगी.

इस वीडियो को @PunchingCat नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अगर मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया होता तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 845.4k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- बहुत ही प्यारा, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- सुंदर और तीसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा है- बच्चे सभी से प्यार करते हैं. यह भी पढ़ें: छत पर बिल्ली मौसी को अकेले देख परेशान करने लगे दो शरारती बंदर, फिर जो हुआ... देखें Viral Video

बिल्ली पर प्यार लुटाते दिखे दो नन्हे हिरण

nobody would believe me if i didn't record it pic.twitter.com/MFNr7ZuzxO

— Punch Cat (@PunchingCat) May 19, 2025