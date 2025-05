VIDEO: गोल्फ कोर्स पर उतरा प्लेन! लॉस एंजेलिस में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो वायरल

Plane Emergency Landing On Golf Course: अमेरिका के प्रतिष्ठित रिविएरा कंट्री क्लब में उस समय सनसनी फैल गई जब एक निजी विमान ने अचानक गोल्फ कोर्स पर आपातकालीन लैंडिंग कर दी. यह खौफनाक दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा विमान तेज़ी से ज़मीन की ओर बढ़ता है और लोग चिल्लाते हुए बचने की कोशिश करते हैं. एक व्यक्ति की आवाज़ आती है, “Holy schnikes,” जबकि एक अन्य गोल्फ कार्ट चालक कहता है, “I’m moving, I’m moving,” जैसे ही विमान उबड़-खाबड़ मैदान पर उतरता है.

लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट (LAFD) ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान को सांता मोनिका एयरपोर्ट से डायवर्ट किया गया था और उसे सुरक्षित रूप से रिविएरा कंट्री क्लब में उतारा गया. हालांकि विमान को डायवर्ट करने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. बयान के अनुसार, विमान में तीन लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई.

This happened at Riv today. I pray I’m never this late for a tee time, but I do pray for the means to pull up this way if I was 😂 pic.twitter.com/00RzIdMrb8

— Roger Steele (@RogerSteeleJr) May 2, 2025