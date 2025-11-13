Viral Video: ठाणे के कल्याण रेलवे स्टेशन पर व्यस्त समय में घूमता दिखा बंदर, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

ठाणे (Thane) और मुंबई (Mumbai) जाने वाले दैनिक यात्रियों को जोड़ने वाली मध्य रेलवे लाइन के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक, कल्याण जंक्शन (Kalyan Junction) के प्लेटफार्म नंबर 2 पर एक बंदर खुलेआम घूमता हुआ देखा गया. इस अनोखे नजारे ने मंगलवार सुबह दैनिक यात्रियों का ध्यान खींचा, जिससे यात्रियों में मनोरंजन और चिंता का मिला-जुला माहौल बन गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़-भाड़ वाले प्लेटफार्म पर घूमते हुए बंदर शांत और निश्चिंत दिखाई दे रहा था. वह भीड़-भाड़ वाली भीड़ को देखते हुए प्लेटफार्म पर शांति से टहल रहा था. कई यात्रियों ने इस जानवर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई.
कल्याण जंक्शन एक प्रमुख परिवहन केन्द्र है, जहां हर घंटे हजारों यात्री आते-जाते हैं, तथा बंदर की उपस्थिति के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ, क्योंकि लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी.
अधिकारियों का मानना है कि बंदर खाने की तलाश में आस-पास के रिहायशी या जंगली इलाकों से भटककर स्टेशन परिसर में आ गया होगा. उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे जानवर को खाना न खिलाएं और न ही उसे उकसाएँ और अगर ऐसी कोई घटना घटे तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित करें. यह भी पढ़ें: VIDEO: बंदर के बच्चे ने किया ट्रेन की छत पर बैठकर आगरा से लेकर डबरा तक का सफ़र, वन विभाग ने उतारा नीचे, वीडियो आया सामने
कल्याण रेलवे स्टेशन पर घूमता दिखा बंदर
हालांकि किसी के घायल होने या अफरा-तफरी की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों, खासकर मुंबई महानगर क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर बंदरों और आवारा जानवरों की लगातार मौजूदगी को उजागर कर दिया है. इस बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने वायरल वीडियो पर हास्य और जिज्ञासा के साथ प्रतिक्रिया दी है, कुछ ने मज़ाक में बंदर को मुंबई लोकल में 'दैनिक यात्री' बताया है.
