Gurugram: जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपये की घूस लेते पकड़ा गया पुलिसकर्मी, वायरल वीडियो पर तत्काल कार्रवाई

घुस लेते हुए ट्रैफिक पुलिस कैमरे में कैद (Photo: X|@sunny_panday_)

गुरुग्राम, 2 सितंबर: गुरुग्राम पुलिस अधिकारी द्वारा जापानी पर्यटकों से 1000 रुपये रिश्वत लेने का वीडियो इंटरनेट पर वायर हो गया है. वीडियो में दो जापानी पर्यटकों से ₹1,000 की कथित रिश्वत लेते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देखा जा सकता है. पुलिस वालों के अनुसार स्कूटर चला रही महिला ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन पीछे बैठी महिला ने नहीं, जिस पर पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए "जुर्माने" की मांग की. वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बिना हेलमेट पीछे बैठने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है. जब एक पर्यटक ने पूछा, "क्या मैं वीज़ा या टच कार्ड से पेमेंट कर सकती हूं? " तो अधिकारी ने जवाब दिया, "वीज़ा टच नहीं." इसके बाद पर्यटक ने पुलिकर्मी को ₹500 के दो नोट दिए लेकिन पुलिसकर्मी ने इसके बदले कोई रसीद नहीं दी. यह भी पढ़ें: Hamirpur Shocker: बुलाती है मगर जाने का नहीं! गंदे मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान, लड़की ने उतार दिया आशिकी का भूत (Watch Video)

ट्रैफिक नियम के अनुसार, इस तरह के मामलों में जुर्माना डिजिटल माध्यम जैसे ट्रैफिक विभाग के पोर्टल या ऐप के ज़रिए भुगतान किया जाना चाहिए. अगर मौके पर जुर्माना वसूला जाता है, तो पुलिस के पास कार्ड या यूपीआई के लिए POS मशीन या ई-चालान मशीन से चालान की रसीद देने की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन इस मामले में ऐसी कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

जापानी पर्यटक से 1000 रुपये लेने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी निलंबित

Gurugram police taking bribe from a Japanese tourist, taking 1000 rupees without giving the receipt, these people are ruining the image of India, why their salary is not enough for them@DC_Gurugram @gurgaonpolice @TrafficGGM @dtptraffic @DelhiPolice @PMOIndia @NayabSainiBJP pic.twitter.com/8myKwI43d2 — Kadwa h, lekin sach h (@sunny_panday_) September 1, 2025

पर्यटक का कहना है कि आस-पास कई लोग बिना हेलमेट थे लेकिन उन्हें नहीं रोका. हम भारतीय नहीं दिखते इसलिए हमें जानबूझकर रोका गया. यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामे से जुड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और जांच शुरू कर दी है. इस तरह की घटनाएं न केवल पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करती हैं, बल्कि देश की छवि पर भी खराब करती है.