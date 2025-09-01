Hamirpur Girl Stopped Molestation: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की थप्पड़ों से लड़के को पीटती नजर आ रही है. जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक पिछले काफी समय से लड़की को गलत मैसेज और आपत्तिजनक कमेंट भेजकर परेशान कर रहा था. तंग आकर लड़की ने एक चाल चली और उसे स्टेशन बुला लिया. लड़के के वहां पहुंचते ही लड़की ने उसे जमकर पीटा. आस-पास मौजूद लोगों ने भी उसका साथ दिया और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई.

इस घटना पर लोग लड़की की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

'आशिकी का भूत उतारा जा रहा'

कुछ नहीं, बस आशिकी का भूत उतारा जा रहा है. यह युवक लड़की को परेशान कर रहा था. सोशल मीडिया पर अनाब सनाब कमेंट कर रहा था. लड़की इस बात से तंग आ चुकी थी. ऐसे में लड़की ने प्लान के साथ लड़के को मिलने को बुलाया. मिलने की जगह रेलवे स्टेशन तय हुई. तय जगह पर लड़का पहुंचा, जहां उसकी कुछ… pic.twitter.com/kmgGRfRJU4 — Dinesh shukla (Journalist) 🇮🇳 (@Dinehshukla) September 1, 2025

