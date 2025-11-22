Forgotten Boeing Plane: मुंबई-पुणे हाईवे पर भूला हुआ बोइंग प्लेन, जानें महाराष्ट्र के सबसे अनोखे रोडसाइड अट्रैक्शन के पीछे की कहानी

बोइंग 737 (Photo Credits: Instagram)

Forgotten Boeing Plane Viral Video: अगर आप पुराने मुंबई-पुणे हाईवे (Mumbai–Pune Highway) पर गाड़ी चलाने की योजना बना रहे हैं तो बंद हो चुके निशिलैंड वॉटर पार्क (Nishiland Water Park) के पास पहुंचते ही अपनी गाड़ी धीमी करना न भूलें. दरअसल, सड़क के ठीक पास, धूल भरी जमीन पर, महाराष्ट्र की सबसे अजीब जगहों में शुमार इस स्थान पर एक छोड़ा हुआ बोइंग 737 (Boeing 737) है जो चुपचाप एक वायरल अट्रैक्शन बन गया है.

यह एयरक्राफ्ट कभी एयर सहारा का था और 2005 तक आसमान में खूब उड़ा, जब यह मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से आगे निकल गया. बाद में मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि खराब एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना फाइनेंशियली फायदेमंद नहीं था, जिससे एयरलाइन को इसका फ्यूजलेज एक प्राइवेट इंडियन कंपनी को बेचना पड़ा, लेकिन कहानी वहाँ से और भी अजीब हो जाती है.

एक बड़े ट्रेलर पर अपनी रोड जर्नी के दौरान, जेटलाइनर चेंबूर में फंस गया, जिससे वह इलाका अचानक एविएशन एग्जीबिशन में बदल गया. बताया जाता है कि लोकल लोग बिल्डिंग्स और ट्रैफिक के बीच फंसे एक फुल-साइज़ कमर्शियल एयरक्राफ्ट का अजीब नजारा देखने के लिए जमा हो गए, जिससे एक ऐसा नजारा बन गया जिसे मुंबई आज भी याद करता है.

मुंबई-पुणे हाईवे पर भूला हुआ बोइंग प्लेन

आखिरकार, एयरक्राफ्ट को निशिलैंड वॉटर पार्क में ले जाया गया, जिसे भीड़ खींचने वाले अट्रैक्शन के तौर पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदा गया था. कुछ समय तक यह काम करता रहा, विज़िटर्स स्लाइड्स के लिए आए लेकिन प्लेन के लिए रुके, लेकिन जब कुछ साल बाद पार्क बंद हो गया, तो बोइंग को भी एक बार फिर छोड़ दिया गया, इस बार हाईवे पर जहाँ वह समय में जम गया है.

आज, जमीन पर खड़े इस एयरक्राफ्ट का एक नया मकसद है: शोबिज. इसे मूवी और ऐड शूट के लिए किराए पर दिया जाता है और यह MS धोनी और तीस मार खान जैसी फिल्मों में भी दिख चुका है. अंदर का हिस्सा, जिसे विजिटर्स Rs 100 एंट्री फीस देकर देख सकते हैं, हैरानी की बात है कि ठीक-ठाक है. सीटों की लाइनें, केबिन की खिड़कियां, केटरिंग ट्रॉली और प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट पैनल वाला एक थोड़ा सा कामचलाऊ कॉकपिट, ये सब इसके अनोखे आकर्षण को और बढ़ाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह योक असली है.

एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ हाईवे के बीच, यह जगह अजीब तरह से खूबसूरत है. खुशकिस्मत विजिटर्स को एंट्रेंस खुला मिल सकता है और वे उस परफेक्ट Instagram शॉट के लिए एयरक्राफ्ट के ठीक बगल में पार्क भी कर सकते हैं. नहीं तो, थोड़ी दूर चलने पर आप महाराष्ट्र की सबसे अचानक टूरिस्ट जगहों में से एक पर पहुंच जाएंगे, एक भूला हुआ बोइंग जो सड़क के किनारे चुपचाप आराम कर रहा है, अगले आने-जाने वाले के अपनी कहानी फिर से जानने का इंतजार कर रहा है.