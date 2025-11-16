शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देखते बच्चों ने खींचा ध्यान, Viral Video देख पसीजा लोगों का दिल

सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देखते बच्चे (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: जिंदगी चाहे भागदौड़ वाली हो या आरामदायक, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है. इंसान की फितरत है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास जो कुछ भी होता है, वह हमेशा उससे ज्यादा पाने की उम्मीद करता है. हालांकि कई बार हमारी आंखों के सामने ऐसे मंजर भी आ जाते हैं, जिनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनके लिए हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए. इस बीच सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो बच्चे स्मार्ट टीवी शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देखते हुए नजर आ रहे हैं. इन बच्चों को देखकर लोगों का दिल पसीज रहा है और लोग इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफी खींच रहा है, जिसमें दो बच्चे स्मार्ट टीवी शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और अंदर चल रही टीवी पर कार्टून देख रहे हैं. शोरूम का दरवाजा कांच का है जो बंद है, जिसके बाहर सीढ़ियों पर बच्चे बैठे हुए हैं. यह भी पढ़ें: Heartwarming Video! नेपाल में स्कूल के बच्चों ने मिलकर दोस्त के लिए इकठ्ठा किये पिकनिक के पैसे, देखें इमोशनल वीडियो

शोरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देखते बच्चे

यह बात तो सच है कि हम में से अधिकांश लोग जब बच्चे थे तो कार्टून देखना काफी पसंद किया करते थे. कई लोगों के घरों में जब उस दौरान टीवी नहीं था, तो दूसरों के घर जाकर बच्चे टीवी देख लिया करते थे. हालांकि आज के दौर में अधिकांश घरों में टीवी की सुविधा है, लेकिन आज भी कुछ लोग इतने गरीब भी हैं, जो अपने बच्चों के लिए टीवी खरीद पाने में असमर्थ हैं. ऐसे में इस तरह से सीढ़ियों पर बैठकर टीवी देखते बच्चों को देख लोग काफी भावुक हो रहे हैं.