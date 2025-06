VIDEO: चलती ट्रेन से फिसलकर गिरा यात्री, बहादुर कांस्टेबल ने बचाई जान, वीडियो देख लोग कर रहे सलाम

कट्टक स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना में एक रेलवे कांस्टेबल ने अपनी सूझ-बूझ और बहादुरी से एक यात्री की जान बचा ली. ये घटना कटक स्टेशन पर उस वक्त हुई जब कन्याकुमारी-दिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पहले से ही चल रही थी और एक 44 साल का यात्री, जो पश्चिम बंगाल के मिर्जापुर से था, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था.

जैसे ही उसने चढ़ने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खतरनाक जगह में गिरने ही वाला था. वहां तैनात रेलवे कांस्टेबल ने बिना एक पल गंवाए, तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

VIDEO | Cuttack: A Railway Constable displayed exceptional bravery and presence of mind by saving a 44-year-old passenger from Mirzapur, West Bengal, who slipped while attempting to board the moving Kanyakumari–Dibrugarh Express.

As the train was already in motion, the passenger… pic.twitter.com/ShOYqnmr6G

