चंद सेकेंड में दो जिंदा मछलियों को निगल गया पक्षी, नजारा देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान (Watch Viral Video)

Viral Video: दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जो दिखने में काफी छोटे और सामान्य लगते हैं. लेकिन अपने आकार के विपरित उनकी ताकत होती है. इतना ही नहीं कई पक्षी दिखने में भले ही छोटे होते हैं, पर उनकी खाने की खुराक देखकर अच्छे-अच्छों का माथा चकरा जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक सफेद रंग का सामान्य सा दिखने वाला पक्षी (Bird) चंद सेकेंड में एक-एक कर दो जिंदा मछलियों (Fishes) को निगल लेता है. उसके अंदाज को देखकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसका पेट आखिर कितना बड़ा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- इस पक्षी का पेट कितना बड़ा है क्योंकि यह पागलपन है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- यह कौन सा पक्षी है? और वह एक दिन में कितनी मछलियां खा सकता है? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- इसका पेट इसकी आंखों से बड़ा नहीं था. यह भी पढ़ें: पहले कौए ने की मदद फिर बगुला बना मसीहा, Viral Video में देखें कैसे पक्षी ने बचाई जल की रानी मछली की जान

दो जिंदा मछलियों को निगल गया पक्षी

How big is this bird's stomach because this is insane ngl. pic.twitter.com/EQmtjiX4yO

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 3, 2025