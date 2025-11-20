Biker Dadis: स्कूटी पर राइड का लुत्फ उठाती नजर आईं अहमदाबाद की 80 साल की बहनें, Viral Video ने जीता दिल

स्कूटी राइड का मजा लेती दो बुजुर्ग बहनें (Photo Credits: Instagram)

Biker Dadis Viral Video: अहमदाबाद (Ahmedabad) की दो जोशीली बहनें अपनी स्कूटी पर राइड (Bike Ride) से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे रही हैं. 87 साल की मंदाकिनी शाह (Mandakini Shah) और उनकी छोटी बहन उषा (Usha), जिन्हें इंटरनेट पर 'बाइकर दादियां' (Biker Dadis) के नाम से जाना जाता है, वायरल हो रही हैं, लोगों को हिम्मत दे रही हैं और साबित कर रही हैं कि जुनून और सपनों की कोई उम्र नहीं होती.

यह जोड़ी हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे में फीचर होने के बाद वायरल हुई, जहां मंदाकिनी की दिल को छू लेने वाली कहानी ने लाखों लोगों के दिल को छू लिया. फीचर में, मंदाकिनी, जो अभी भी स्कूटर चलाती हैं, ने सड़क के साथ अपने ज़िंदगी भर के रिश्ते के बारे में बताया.

"मुझे अपनी छोटी बहन, उषा, और हमारे भरोसेमंद स्कूटर के साथ एडवेंचर पर जाना बहुत पसंद है!" उन्होंने बताया, उनके शब्दों में जवानी वाली एनर्जी झलक रही थी और उनकी मुस्कान बताती है कि उन्हें राइडिंग कितनी पसंद है. यह भी पढ़ें: हम नहीं डरते! हरियाणा के 80 वर्षीय व्यक्ति ने 15,000 फीट से स्काईडाइविंग की, देखें Viral Video

बाइक राइड का लुत्फ उठाती 80 साल की दो बहनें

View this post on Instagram A post shared by Biker Dadi (@biker.dadi)

पहियों के लिए उनका प्यार दशकों पुराना है. एक जवान लड़की के तौर पर काम के लिए लंबी दूरी तय करते हुए, उन्होंने कई गाड़ियां चलाना सीखा. पहले मोपेड आई, फिर एक जीप और आखिर में, उनका पसंदीदा सेकंड-हैंड स्कूटर जिसने सब कुछ बदल दिया. आज भी, सड़क पर उनका कॉन्फिडेंस लोगों का ध्यान खींचता है.

उम्र ने भले ही उनके शरीर को धीमा कर दिया हो, लेकिन उनकी आत्मा को कभी नहीं। हर दिन, वह अपने दोस्तों से मिलती हैं, गाती हैं, खाती हैं और गेम खेलती हैं, अक्सर दूसरों को वे गेम सिखाती हैं जिनमें वह माहिर हैं. वह कहती हैं, ‘मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है जिसकी समाज ने मेरे लिए कल्पना भी नहीं

ऐसे ही एक मामले में, हरियाणा के एक 80 साल के आदमी ने 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइव एडवेंचर पूरा करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस बुज़ुर्ग आदमी ने साबित कर दिया कि जब आपकी विशलिस्ट में एडवेंचर को पूरा करने की बात आती है तो उम्र सच में सिर्फ़ एक नंबर है.