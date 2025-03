नकल उतारते हुए पेंगुइन की तरह चलने लगी 2 साल की बच्ची, उसकी क्यूटनेस पर फिदा हुए लोग (Watch Viral Video)

Viral Video: पेंगुइन (Penguin) बेहद प्यारे पक्षी होते हैं, जिनका आकर्षण देखते ही बनता है. पेंगुइन उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो भीषण ठंड में भी आराम से रह सकते हैं. ये दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं, जहां उनकी आबादी काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर भी पेंगुइन से जुड़े वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें उनका मनमोहक अंदाज देखने को मिलता है, उन्हें मटक-मटक कर चलते और मस्ती करते हुए देखा जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची नकल उतारते हुए पेंगुइन के पीछे उसी की तरह चलती हुई दिखाई देती है. बच्ची को देखकर तो ऐसा लगता ही कि वो पेंगुइन के परिवार की ही एक सदस्य है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- उसे लगता है कि वह उनमें से एक है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 172k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- ओह, बहुत प्यारा वीडियो, एक सुखद एहसास. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- अरे, उसने पेंगुइन की तरह काले और सफेद कपड़े भी पहने हैं, वह वाकई बहुत प्यारी है. यह भी पढ़ें: पक्षियों के बीच फंसें पेंगुइन की बत्तखों ने बचाई जान, कुछ ही मिनटों में शिकारियों को खदेड़ने में रहे कामयाब (Watch Viral Video)

पेंगुइन की नकल उतारती बच्ची

She thinks she's one of them pic.twitter.com/eqfttHdrHs

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 15, 2025