Eid-ul-Fitr 2025 in Saudi Arabia, UAE Moon Sighting LIVE: इस्लामिक मान्यता के अनुसार, शब-ए-कद्र की पहचान करने का एक संकेत सूर्योदय का खास नजारा है. हदीस के मुताबिक, इस रात के बाद अगली सुबह सूरज बिना किरणों के ऐसे उगता है जैसे वह पीतल की थाली हो. रमजान की आखिरी दस रातों में इस चमत्कारी दृश्य का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं.

Comparison of the sunrise in the last ten nights of Ramadan.



One of the signs of Laylatul Qadr- “On the morning following Laylatul-Qadr, the sun rises without any rays as if it were a brass dish until it rises.” pic.twitter.com/IPEWdddxBG— The Holy Mosques (@theholymosques) March 29, 2025