Kartik Purnima 2025 Wishes in Marathi: कार्तिक पूर्णिमा पर ये Quotes और WhatsApp Messages भेजकर दें शुभकामनाएं

Kartik Purnima 2025 Wishes: कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के दिन भक्त पवित्र नदियों, गंगा गोदावरी में स्नान करते हैं. इस दिन नदी में स्नान करना पुण्य माना जाता है. इस दिन दान धर्म भी किया जाता है. इस दिन लोग अपनी क्षमतानुसार गरीबों और ब्राह्मणों को कपड़े, अनाज, तिल, घी और चावल दान करते हैं. ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किया गया दान जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा लाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली (Dev Deepawali) का पर्व भी मनाया जाता है. पौराणिक मान्याताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता स्वर्ग से धरती पर दीपावली मनाने आते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहते हैं. इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी. कार्तिक पूर्णिमा पर सरसों के तेल के दीये जलाये जाते हैं.

मान्यताओं के अनुसार, विषम संख्या 5, 7, 11, 21, 51 या 101 में दीये जलाना शुभ माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी-नारायण के रूप में पूजा की जाती है. पूर्णिमाओं में से एक, कार्तिक पूर्णिमा सबसे पवित्र है. कार्तिक पूर्णिमा सनातन धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखती है. कार्तिक पूर्णिमा इस साल 5 नवंबर को मनाई जा रही है. आइये यहां दिये दिव्य कोट्स अपने शुभचिंतकों को शेयर कर कार्तिक पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें.

कार्तिक पौर्णिमेच्या आनंदोत्सवानिमित्त तुम्हाला उत्तम आरोग्य, संपत्ती, शांती आणि समृद्धी लाभो हीच सदिच्छा!

नव्या सणाला उजळू दे आकाश सर्वत्र पसरू दे लख्ख प्रकाश, जुळावे नवे प्रेमबंध हा एकच ध्यास आला आज कार्तिक पौर्णिमेचा सण खास देव दिवाळीच्या आणि कार्तिक पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो ही दिशा घेऊन येवो नवी उमेद नवी आशा, तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला देव दिवाळी आणि कार्तिक पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सौभाग्याचे दीप उजळती, मांगल्याची चाहूल लागली शब्दांचीही सुमने फुलती, येता घरोघरी देव दीपावली देव दिवाळी आणि कार्तिक पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

शंकरपूजा, लक्ष्मीपूजा, दीपपूजा देव दिवाळीला, उधाण येवो आनंदाला, उत्साहाला, हर्ष उल्हासाला, वंदन करूया मनोभावे आज त्या मांगल्याला, देव दिवाळी आणि कार्तिक पौर्णिमेच्या मनापासून शुभेच्छा!

कार्तिक पौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

कार्तिक पूर्णिमा का दिन पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाया जाता है. कार्तिक पूर्णिमा हिन्दू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है. अलग- अलग राज्यों में इस दिन को भिन्न-भिन्न तरीकों से मनाया जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का जन्मदिन मनाया जाता है.