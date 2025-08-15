Independence Day 2025 Messages: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे! देशभक्ति वाले इन हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings के जरिए मनाएं आजादी का जश्न

स्वतंत्रता दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

Independence Day 2025 Messages in Hindi: हर साल 15 अगस्त (15th August) को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) यानी आजादी का उत्सव मनाया जाता है. यह दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इसी दिन सन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. इसी ऐतिहासिक तारीख को देश से ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ था और आजाद भारत की स्थापना हुई थी. आपको बता दें कि भारत की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं, इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) मना रहा है. दरअसल, 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी और 100 साल के ब्रिटिश क्राउन को मिलाकर अंग्रेजों ने करीब 200 सालों तक भारत पर राज किया. अंग्रेजों की सत्ता की नींव को हिलाने और उनके शासन को खत्म करने के लिए देश के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने न सिर्फ बड़े-बड़े आंदोलन किए, बल्कि कई वीरों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए. उनके त्याग, समर्पण और बलिदान के कारण ही भारत देश आजाद हो सका.

मातृभूमि के वीरों की शहादत और स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों की बदौलत मिली यह आजादी हर हिंदुस्तानी के लिए काफी मायने रखती है, इसलिए इस दिन लोग जाति-धर्म और मजहब को भुलाकर एक साथ भारतीय तिरंगे के रंग में सराबोर होकर आजादी का जश्न मनाते हैं. ऐसे में इस अवसर पर आप देशभक्ति वाले इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर करके अपनों से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह सकते हैं.

1- सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है,

जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है,

निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है.

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

2- अपनी धरती अपना है ये वतन,

मेरा है… मेरा है… ये वतन…

इस पर जो आंख उठाएगा,

जिंदा दफना दिया जाएगा,

मुझे जान से भी प्यारा है ये वतन.

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

3- न सिर झुका है कभी,

और न झुकने देंगे कभी,

जो अपने दम पर जिएं,

सच में जिंदगी है वही.

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

4- तिरंगा देश की शान है,

हर भारतीय का स्वाभिमान है,

यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है,

तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है.

जय हिंद। जय भारत।

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

5- वतन है मेरा सबसे महान,

प्रेम सौहार्द का दूजा नाम,

वतन-ए-आबरू पर है सब कुर्बान,

शांति का दूत है मेरा हिंदुस्तान !

हैप्पी इंडिपेंडेंस डे

आजादी के जश्न को मनाने के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं. बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली बार सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे वीरों के नेतृत्व में विद्रोह शुरु हुआ था. भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी. 1857 की क्रांति के बाद भारत के कई वीर सपूतों ने स्वराज के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की. एक लंबे संघर्ष और कई आंदोलनों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान आजाद हुआ और उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली.