Eid Milad-Un-Nabi 2025 Wishes: ईद-मिलाद-उन-नबी मुबारक! प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Messages, Shayaris और Facebook Greetings

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक! 2025 (Photo Credits: File Image)

Eid Milad-Un-Nabi 2025 Wishes in Hindi: ईद-मिलाद-उन-नबी (Eid Milad-Un-Nabi) के पर्व का इस्लाम धर्म में खास महत्व बताया जाता है, जिसे इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है. दरअसल, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल (Rabi-ul-Awal) के 12वें दिन इस पर्व को मनाया जाता है. पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के तौर पर मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद-उन-नबी को लेकर खास तैयारियां की जाती हैं. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह जल्दी उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरआन का पाठ किया जाता है और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं. इस दिन घरों को सजाया जाता है और लोग एक-दूसरे को इसकी मुबारकबाद देते हैं.

इस साल 5 सितंबर 2025 को ईद-मिलाद-उन-नबी का त्योहार मनाया जा रहा है. पैगंबर मोहम्मद का जन्म रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मक्का में 571 ईं को अब्दुल्ला और बीबी अमीना के घर हुआ था. उनका पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, शायरी और फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर करके प्रियजनों से ईद-मिलाद-उन-नबी मुबारक कह सकते हैं.

1- अगर हम करेंगे सच्चा काम

अल्लाह रखेंगे ऊंचा हमारा नाम

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक!

2- मुबारक मौका अल्लाह ने अता फरमाया

एक बार फिर बंदगी की राह पर चलाया

अदा करना अपना फर्ज़ खुदा के लिए

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक!

3- सोचा किसी अपने से बात करू,

अपने किसी खास को याद करू,

किया जो फैसला ईद-मिलाद-उन-नबी कहने का,

दिल ने कहा क्यों न आपसे शुरुआत करें !

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक!

4- मदीने में ऐसी फिजा लग रही है

कि जन्नत की जैसी हवा लग रही है !

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक!

5- दुनिया की हर फ़िज़ा में उजाला रसूल का

ये सारी क़ायनात सदका रसूल का

खुशबू-ए-गुलाब है प्यार रसूल का

आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का !

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक!

गौरतलब है कि ईद-मिलाद-उन-नबी पर इबादत के साथ-साथ लोग नेक काम करने की कोशिश भी करते हैं. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग गरीबों और जरूरतमंद की मदद करते हैं, उन्हें आवश्यक चीजों का दान करते हैं. वहीं कई जगहों पर विद्वान और कवि अरबी सूफी बुसिरी की प्रसिद्ध कविता, कासिदा अल-बुरदा शरीफ का पाठ करते हैं. इस दिन बच्चों को पैगंबर साहब की जिंदगी के किस्से और कुरआन की शिक्षाएं सुनाई जाती हैं.