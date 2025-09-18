Western Railway Mock Drill Video: वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी तैयारियों का लिया जायजा
Western Railway Mock Drill Video: वेस्टर्न रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए, मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेश (Ram Mandir Railway Station) न के पास एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ताकि आपातकालीन स्थितियों में तैयारियों और समन्वय का परीक्षण किया जा सके.

मॉक ड्रिल का मकसद

मॉक ड्रिल का मकसद आपदा प्रतिक्रिया, बचाव उपायों और रेलवे कर्मचारियों एवं आपातकालीन टीमों की तत्परता का मूल्यांकन करना था. मॉक ड्रिल में रेलवे के विभिन्न विभागों, जैसे सुरक्षा, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन टीमों ने एक काल्पनिक आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया और समन्वय का प्रदर्शन किया. इस ड्रिल का वीडियो देखा जा सकता है, जिसमें रेलवे कर्मचारी और टीमें सक्रिय रूप से मॉक ड्रिल में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Western Railway Namaste Campaign: यात्रियों के बढ़ते दुर्व्यवहार और बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाने के लिए वेस्टर्न रेलवे की बड़ी पहल; शुरू किया ‘नमस्ते अभियान

 राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास किया मॉक ड्रिल

आपातकालीन समन्वय और कर्मचारियों की तत्परता

मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और बचाव कार्यों को अंजाम देने का अभ्यास किया.  इस अभ्यास में दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया.

पहला, आपदा प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों और आपातकालीन टीमों के बीच समन्वय स्थापित करना, और दूसरा, यात्रियों को सुरक्षित निकालने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना. इस ड्रिल में रेलवे पुलिस बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP), और अग्निशमन दल जैसी टीमें भी शामिल थीं.

आपदा प्रबंधन में तकनीकी उपकरणों का उपयोग

इस मॉक ड्रिल में आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया गया, जैसे संचार प्रणाली, आपातकालीन चिकित्सा किट, और बचाव उपकरण. वेस्टर्न रेलवे ने इस अभ्यास के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आपदा की स्थिति में सभी टीमें एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम कर सकें.  मॉक ड्रिल में एक काल्पनिक रेल दुर्घटना का परिदृश्य बनाया गया, जिसमें घायल यात्रियों को निकालने और प्राथमिक उपचार प्रदान करने का अभ्यास किया गया.

यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता

वेस्टर्न रेलवे ने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से न केवल अपनी तैयारियों को परखा, बल्कि यात्रियों में आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया. अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ड्रिल्स समय-समय पर आयोजित की जाती हैं ताकि रेलवे कर्मचारी और आपातकालीन टीमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें.