Jammu Airport: जम्मू एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बहु-एजेंसी मॉक ड्रिल, आपातकाल में समन्वय और तैयारी का आकलन

जम्मू, 22 नवंबर : जम्मू एयरपोर्ट की सुरक्षा और आपातकाल की स्थिति से निपटने की तैयारी को परखने के लिए शनिवार को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएप) ने बहु-एजेंसी मॉक अभ्यास आयोजित किया. इसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, प्रतिक्रिया क्षमता और त्वरित कार्रवाई व्यवस्था को परखना था, ताकि आपात स्थिति को बेहतर ढंग से निपटा जा सके.

अभ्यास के दौरान सीआईएसएफ, एसओजी-जेकेपी, भारतीय वायुसेना (आईएएफ), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), जम्मू-कश्मीर फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज, जीएमसी मेडिकल टीम, एएआई फायर सर्विसेज, सीआईएसएफ के बीडीडीएस (बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड) एवं डॉग स्क्वाड सहित सभी संबंधित एजेंसियों ने सक्रिय भागीदारी की. ड्रिल के दौरान आपात स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया और सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कदम उठाए.

सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सीआईएसएफ ने जम्मू एयरपोर्ट पर मल्टी-एजेंसी मॉक एक्सरसाइज की. इमरजेंसी के दौरान सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच ऑपरेशनल तैयारी और कोऑर्डिनेशन का पता लगाने के लिए जम्मू एयरपोर्ट पर एक मल्टी-एजेंसी मॉक ड्रिल की गई. इस एक्सरसाइज में सीआईएसएफ, एसओजी-जेकेपी, आईएएफ, एएआई, जेकेएफ एंड ईएस, जीएमसी मेडिकल टीम, एएआई फायर सर्विसेज, सीआईएसएफ के बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड और दूसरे स्टेकहोल्डर्स ने एक्टिव हिस्सा लिया, जिससे एजेंसी के बीच मजबूत तालमेल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखी."

सीआईएसएफ ने पोस्ट में आगे लिखा, "सीआईएसएफ पूरी तैयारी बनाए रखने और सेफ, सिक्योर और अच्छे से कोऑर्डिनेटेड एयरपोर्ट ऑपरेशन पक्का करने के लिए कमिटेड है." सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एयरपोर्ट सेक्टर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जम्मू एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने कई एजेंसियों के बीच एक मॉक एक्सरसाइज किया, जिसमें हथियारों से लैस हमले और गाड़ी में मौजूद आईईडी का पता लगाने की कोशिश की गई. इस एक्सरसाइज में ऑपरेशनल तैयारी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सीआईएसएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी और दूसरे खास स्टेकहोल्डर्स के बीच तालमेल को देखा गया."