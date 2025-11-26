एसआईआर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई, भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी को बताया अराजकता का प्रतीक

नई दिल्ली, 26 नवंबर : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान के बाद राष्ट्रीय राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है. केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर तीखे प्रहार करते हुए अवैध घुसपैठ, चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक अराजकता जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन अब तय है. उन्होंने आईएएनएस से कहा, "अब ममता सरकार गिरने वाली है. आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई होगी. अवैध घुसपैठियों को हटाया जाएगा और भविष्य में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एनआरसी भी लागू होगा."

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अवैध घुसपैठ का केंद्र बनने दे रही हैं. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या समेत बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को न सिर्फ शरण दी जा रही है, बल्कि उन्हें आधिकारिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहे हैं. बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों के सहारे चल रही है और संविधान तथा हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है. दूसरी ओर, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया. यह भी पढ़ें : हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक: वीएचपी

उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही हैं. एसआईआर चुनाव आयोग का काम है. अगर कोई भी ईसी के काम में दखल देगा, तो कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो." वहीं, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर अराजकता बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक बन चुकी हैं. बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे सरकार चलाने की कोशिश अब असफल होने वाली है." फिलहाल, ममता बनर्जी की ओर से इन आरोपों पर कोई नई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी हलकों में माना जा रहा है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है. बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर गरमाई हुई है.