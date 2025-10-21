Kal Ka Mausam, 22 October: दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 22 October: दिवाली के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जहां एक ओर वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र बनने से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के द्वारा जारी ताजा अपडेट में कहा है कि देश के दक्षिणी हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो अलग-अलग कम दबाव के इलाके सक्रिय हैं, जो आने वाले समय में चक्रवात का रूप भी ले सकते हैं. वहीं उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्द हवाओं का जोर बढ़ेगा. आइये जानते हैं देशभर में कल मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा फिर जहरीली हो गई है. वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया है. IMD का कहना है कि 21 से 24 अक्टूबर तक राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 22 अक्टूबर को अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान सामान्य के करीब, जबकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है. सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है. 22 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा. सुबह और रात में हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है. दिन का तापमान सामान्य से 1–2°C अधिक रहने की संभावना है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में मौसम में हल्का बदलाव दिख सकता है. 22 अक्टूबर को कुछ इलाकों में बिजली और आंधी के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कुछ इलाकों में आंधी या बिजली गिरने की संभावना है. पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट की संभावना है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

IMD के अनुसार, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर दो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बने हुए हैं. इन सिस्टम्स के कारण 21 से 24 अक्टूबर तक दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कल और अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा.