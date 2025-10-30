Kal Ka Mausam, 31 October: उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, इन राज्यों में बारिश का अनुमान

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 31 October: नवंबर का महीना आने ही वाला है और मौसम धीरे-धीरे करवट बदलता दिख रहा है. दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार और राजस्थान तक अब सुबह-शाम की ठंड लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही है. उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है. पहाड़ों के साथ अब मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस होने लगी है. दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब सर्दी की शुरुआती दस्तक महसूस हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह, शाम हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आने का अनुमान है.

बात करें कल के मौसम की तो शुक्रवार 31 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है. 31 अक्टूबर से 01 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. आइए जानते हैं कल यानी 31 अक्टूबर को देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहेगा मौसम…

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली में सुबह-शाम के समय कोहरा रहेगा और ठंड का एहसास होगा. सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है. दोपहर में हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, जबकि शाम होते-होते ठंडक और ज्यादा महसूस होगी.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

UP में भी मौसम का मिजाज़ बदल रहा है. IMD ने 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. सुबह-शाम धुंध रहेगी.

कल का मौसम बिहार

बिहार में अगले 48 घंटे तापमान लगभग स्थिर रहेगा. राज्य के कुछ भागों में हल्की गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है. बिहार में भी सुबह शाम ठंड की शुरुआत महसूस होने लगी है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात-सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है.

कल का मौसम राजस्थान

पिछले दिनों भारी बारिश झेल रहे राजस्थान में फिलहाल बारिश कुछ और दिन जारी रहेगी. मौसम विभाग ने बताया दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. इसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा.