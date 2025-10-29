Kal Ka Mausam, 30 October: आंध्र प्रदेश से बिहार, MP तक बारिश, पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Kal Ka Mausam, 30 October: मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद मोंथा चक्रवात कमजोर हो गया है. चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और यानम (पुडुचेरी) के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से गुजर गया. भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अपडेट के अनुसार तूफान अब कमजोर हो गया है. हालांकि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे चुकी है. आइए जानते हैं 30 अक्टूबर को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.
दक्षिण भारत सहित इन राज्यों में बारिश
दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, यनम, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह 31 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे. उत्तर-पूर्व भारत के मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में बारिश की संभावना है.
कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर
राजधानी में सुबह-शाम की ठंड बढ़ने लगी है. पिछले 24 घंटों में तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान है. कल हल्की बूंदाबांदी और धीमी हवाओं का अनुमान है. दिन ढलते ही सर्द हवाओं का असर बढ़ेगा.
कल का मौसम उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में सुबह हल्की धुंध और दिन में साफ आसमान रहेगा. 30-31 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है. 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं
कल का मौसम राजस्थान
राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में इन दिनों बारिश का खूब जोर दिखा. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4-5 दिन दक्षिण/दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बरसात जारी रहेगी.
कल का मौसम गुजरात
सौराष्ट्र-कच्छ और गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी है. IMD ने बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 29 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है.
कल का मौसम बिहार
बिहार में 30 और 31 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.