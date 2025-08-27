Vasai Building Collapse: मुंबई से सटे वसई में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, 11 लोगों को बचाया गया; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; VIDEO

(Photo Credits ABP News)

Vasai Building Collapse Video: मुंबई से सटे वसई में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया. रमाबाई अपार्टमेंट (Ramabai Apart) नामक चार मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा देर रात करीब 1 बजे उस समय ढह गया, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार गूंज उठी. तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम मौके पर पहुंची.

11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया

NDRF की टीम ने अब तक मलबे से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि, उन्हें चोटें आई हैं, जिसके चलते सभी को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत का पिछला हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका है और राहत-बचाव कार्य तेजी से जारी है. यह भी पढ़े: Building Collapsed in Navi Mumbai: नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में इमारत ढही; दो लोगों को बचाया गया, एक की तलाश जारी

मुंबई से सटे वसई में बड़ा हादसा

बीजेपी MLA स्नेहा दुबे का बयान

घटना के बाद मौके पर पहुंचीं बीजेपी विधायक स्नेहा दुबे ने कहा कि इमारत में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। NDRF की टीम मलबे में फंसे अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

वसई के नारंगी रोड पर स्थित थी इमारत

गिरी हुई इमारत वसई के नारंगी रोड पर स्थित थी, जो चामुंडा नगर और विजयनगर के बीच पड़ती है। यह इमारत चार मंजिला थी और इसका नाम रमाबाई अपार्टमेंट है. हादसे के बाद वसई-विरार नगर निगम के अग्निशमन विभाग और NDRF की दो टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है.

दो की मौत

ताजा जानकारी के अनुसार हादसे में घायल 11 लोगों में दो लोगों की जान चली गई है. बाकी अन्य घायलों की हालत नाजूक बताई जा रही है.