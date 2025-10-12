UPPSC Preliminary Exam 2025: यूपी के 75 जिलों में लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

(Photo Credits File)

UPPSC Preliminary Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई है. परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. आयोग के कंट्रोल रूम से हर परीक्षार्थी की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी.

परीक्षा शुरू

फिलहाल लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो चुकी है. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई है. पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा ली जायेगी. यह भी पढ़े: UPSC IFS Main Exam 2024 Admit Card: यूपीएससी आईएफएस मेन्स परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, यहां देखें डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक

पूरे प्रदेश में 1435 परीक्षा केंद्र

प्रदेश भर में नकलमुक्त और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 3,26,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 67 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,368 उम्मीदवार शामिल होंगे।

निगरानी के लिए AI आधारित कंट्रोल रूम

आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम बनाया है। हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से अभ्यर्थियों और कक्ष निरीक्षकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

लापरवाही के लिए जिम्मेदार एजेंसी

किसी भी लापरवाही की स्थिति में कंट्रोल रूम चलाने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन की संख्या भी पहले से तीन गुना बढ़ाई गई है।

हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट-स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती

हर परीक्षा केंद्र को एक सेक्टर में बदला गया है। प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि प्रश्नपत्र सुरक्षित रूप से केंद्र तक पहुंचें और परीक्षा समाप्ति के बाद उन्हें सुरक्षित रखा जाए. इसके अलावा, सुरक्षा के लिए हर केंद्र पर एक इंस्पेक्टर भी तैनात है