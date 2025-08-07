यूपी STF की कार्रवाई: धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन प्रयागराज में ढेर, एक 47 समेत कई हथियार जब्त

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

धनबाद, 7 अगस्त : झारखंड का धनबाद निवासी कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह यूपी के प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है. मुठभेड़ प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में बुधवार देर रात हुई. पुलिस की गोली से घायल आशीष को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. झारखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी आशीष रंजन की मौत की पुष्टि की है. एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी.

इनपुट मिला था कि आशीष अपने एक सहयोगी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. यह भी बताया गया कि वह शिवराजपुर चौराहा, थाना शंकरगढ़ के रास्ते शहर में दाखिल होने वाला है. इस सूचना के बाद एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी. जैसे ही आशीष वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय एके-47 राइफल और 9 एमएम पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में एसटीएफ के तीन जवान बाल-बाल बचे.

पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आशीष बुरी तरह घायल हो गया. आशीष को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मौके से एक एके-47 राइफल, एक 9 एमएम पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खाली खोखे के अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है. आशीष रंजन धनबाद के जेसी मल्लिक रोड का निवासी था और झारखंड सहित कई राज्यों में दर्ज संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था. धनबाद मंडल कारा में 3 दिसंबर 2023 को हुए चर्चित गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में भी आशीष रंजन का नाम प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था. सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि आशीष के इशारे पर जेल के भीतर गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या सुंदर यादव उर्फ रितेश यादव ने की थी