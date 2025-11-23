Dumka Horror: झारखंड के दुमका में दिल दहला देने वाली वारदात, पति-पत्नी समेत बेटे-बेटी की बेरहमी से हत्या

crime news (Photo : AI)

Dumka Horror: झारखंड के दुमका में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है.पति-पत्नी सहित बेटे-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. चारों के शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. झारखंड के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बढ़ेत पंचायत के बरदेही गांव में यह घटना मंगलवार सुबह उजागर हुई.

शव मिलने के बाद इलाके में अफरा-तफरी

ग्रामीणों ने बताया कि सुबह चारों के शव मिलने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सभी सदस्यों की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई, जिसके चलते पुलिस भी इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच में जुट गई है. यह भी पढ़े: Bengaluru Horror: बीच सड़क गर्लफ्रेंड के सीने में घोंपा चाकू, ब्रेकअप की बात पर गुस्से में आया प्रेमी; पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संभावित सुरागों की तलाश में है.