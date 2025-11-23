Dumka Murder Case: दुमका में दिल दहला देने वाली वारदात! पति ने पत्नी और 2 बच्चों की गला दबाकर ली जान, फिर खुद की आत्महत्या

Dumka Murder Case (Photo- Pixabay)

Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों का गला दबाकर हत्या कर दी और इसके कुछ ही समय बाद खुद आत्महत्या कर ली. मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने चारों शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

इलाज के खर्च को लेकर बढ़ते थे झगड़े

जांच में पुलिस को पता चला कि परिवार में काफी समय से तनाव चल रहा था. पति बीरेंद्र कुमार मछली बेचकर अपना घर चलाता था. उसके दो साल के बेटे को फेफड़ों की बीमारी थी, जिसका इलाज काफी महंगा था. इसी इलाज के खर्च को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. पत्नी आरती कुमारी लंबे समय तक मायके में रहती थी और शनिवार को ही वह वापस घर आई थी. बताया जा रहा है कि बीरेंद्र चाहता था कि इलाज का खर्च पत्नी के मायके वाले उठाएं, जबकि आरती इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी.

सुबह मिला तीन लोगों का शव

रविवार सुबह जब घर वाले पहुंचे तो उन्होंने आरती और दोनों बच्चों को मृत अवस्था में देखा. तीनों के गले पर दबाव के निशान मिले. परिवारवालों ने तुरंत बीरेंद्र की तलाश शुरू की, जो घर से थोड़ी दूरी पर मृत मिला. इससे साफ हो गया कि वारदात के बाद उसने खुद की जान दे दी. घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

परिजनों के बयान से खुला विवाद

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को बीरेंद्र के पिता ने बताया कि शनिवार रात पति-पत्नी के बीच जोरदार बहस हुई थी. अक्सर इलाज और खर्च को लेकर घर में झगड़े होते थे. परिजन भी तनाव की बात को पहले से जानते थे, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी.

एसपी बोले- पति ने ही की तीनों की हत्या

एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार वालों से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यही साफ हुआ है कि बीरेंद्र ने पत्नी और बच्चों की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.