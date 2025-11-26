Jharkhand Horror: झारखंड के पलामू में दिल दहला देने वाली वारदात! नशे में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

रांची, 26 नवंबर: झारखंड के पलामू जिले में एक 22 वर्षीय महिला की उसके पति द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई. शराब के नशे में दोनों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी. यह मामला सोमवार, 23 नवंबर की देर रात रामगढ़ थाना क्षेत्र के दातम बड़ी झरिया में सामने आया. न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, उपेंद्र परहिया (25) शराब के नशे में था, जब उसकी पत्नी शिल्पी देवी भी नशे की हालत में घर लौटी. पत्नी के शराब पीकर आने पर पूछताछ शुरू हुई और देखते-देखते दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. आरोप है कि गुस्से में उपेंद्र ने पहले पत्नी को पीटा, फिर उसे उठाकर ज़ोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. शिल्पी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मंगलवार दोपहर उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. दंपति की शादी को तीन साल हुए थे और उनका एक बच्चा है. यह भी पढ़ें: Jashpur Shocker: सुसाइड नोट में छेड़छाड़ का आरोप.. 15 साल की नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार, जशपुर जिले के शिक्षा विभाग में खलबली

इसी तरह 23 नवंबर को, झारखंड के दुमका जिले में एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. मृतकों की पहचान वीरेंद्र कुमार (32), पत्नी आरती कुमारी (27), बेटे विराज कुमार (2) और बेटी रूही कुमारी (4) के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, महिला और दोनों बच्चों की लाशें घर के भीतर मिलीं, जबकि वीरेंद्र का शव घर के पास पेड़ से लटका पाया गया.

शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि वैवाहिक तनाव इस त्रासदी की वजह हो सकता है. पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र दो दिन पहले ही पत्नी और बच्चों को उनके मायके से वापस घर लाया था और घरेलू विवाद बढ़ने के बाद यह भयावह कदम उठाया गया.