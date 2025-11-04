Bilaspur Train Accident Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, दो की मौत, कई जख्मी
Bilaspur Train Accident Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई. टक्कर भीषण होने की वजह से हादसे में दो लोगों की मौत हुई और कई यात्री घायल हुए हैं. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य मौके पर शुरू कर दिया गया है. फिलहाल मौके पर अफरा- तफरी का माहौल हैं.

बिलासपुर में रेल हादसा

हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियों के डिब्बे आपस में टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. यह हादसा मुख्य रेलवे मार्ग पर लगभग 4 बजे हुआ. यह भी पढ़े: Train Accident in Cuttack: ओडिशा के कटक में ट्रेन हादसा, बेंगलुरु-कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे; VIDEO

 

लोकल ट्रेन नंबर 68733 की हुई है टक्कर

जिस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई, वह MEMU लोकल ट्रेन नंबर 68733 है. यह टक्कर गेवरा रोड–बिलासपुर रूट पर, गटारा और बिलासपुर के बीच अप लाइन पर सामने-सामने हुई.

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. ताकि यात्री के परिवार वाले उनसे संपर्क कर सकें.

  • चंपा जंक्शन 808595652

  • रायगढ़ 975248560

  • पेंड्रा रोड 8294730162

दुर्घटना स्थल पर मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

वहीं दुर्घटना स्थल पर मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. जिसके लिए दो नंबर जारी किए गए हैं. जिस्मने पहला नंबर 9752485499 और दूसरा नंबर 8602007202 है.

मौके पर उच्च अधिकारी और दमकल की टीम मौजूद

 

मौके पर उच्च अधिकारी और दमकल की टीम मौजूद हैं. दमकल और बचाव दल गैस कटर का उपयोग कर ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. ताकि घायलों का इलाज किया जा सके. ताजा जानकारी के अनुसार हादसे में मारने वाले यात्रियों की संख्या 4 हो गई है.