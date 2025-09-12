Kal Ka Mausam, 13 September 2025: यूपी, बिहार, झारखंड में होगी मूसलाधार बारिश, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 13 September 2025: देशभर में एक बार फिर से मानसून के अलग अलग रंग दिख रहे हैं. कुछ राज्यों को बारिश से राहत मिल गई है तो कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग ने कल यानी 13 सितंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि विदाई लेते लेते मानसून कई राज्यों में खूब बरसेगा. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

कल यानी 13 सितंबर को राजधानी में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. अगले सप्ताह तक भी मौसम सामान्य रहने के आसार हैं. यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोग जल्द घर लौट सकते हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी है. कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा भी है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम अलर्ट का पालन करने की अपील की गई है.

कल का मौसम झारखंड

रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

मौसम विभाग ने बागेश्वर, पिथौड़ागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर में भारी बारिश की संभावना जताई है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है. 13 और 14 सितंबर के लिए मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

धार, खरगोन, बेतुल, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हर्दा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम राजस्थान

बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डुंगरपुर और सिरोही में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है. राजस्थान में हाल के दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई शहर और उपनगरों समेत कोंकण के कुछ इलाकों में बारिश कम हुई है, वहीं विदर्भ और मराठवाड़ा समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुंबई केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली के साथ बारिश का अनुमान है. उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ दूरदराज के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने कल राज्य में बारिश की संभावना जताई है. 18 सितंबर तक राज्य में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है. वहीं, 14 से 16 सितंबर तक दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.